التكنولوجيا والخجل السلبي

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تباينت الثقافات حول النظر إلى الخجل، حيث توجد ثقافات تمجده وتعلي من شأنه وأخرى تعتبره مدعاة للنقائص وأنه يتنافى مع الشجاعة والإقدام. هناك إرث كبير من المديح ومن الذم. هناك قصائد وأمثال البعض منها يعظم الخجل وأخرى فيها هجاء، والذي يتضح أن الخجل كسلوك مفيد في مواقف وله محاسنه في مسيرة الحياة، لكنه إن زاد عن حده وبات متواجداً في كل جانب ومفصل وكل موقف من حياتنا يصبح مؤذياً ويسبب الدمار النفسي والويلات والفشل.

الذي يفهم من هذا السياق أن الخجل مفيد ويدل على حسن السلوك والتربية، ولكنه إن بات سلوكاً مستمراً ودائماً يصبح سبباً للتراجع والنقص، من هنا تكمن أهمية دراسات الخجل وكل البحوث التي توقفت عنده، لتوضح لنا المحاسن والمفاسد، لتلقي الضوء على مكامن القوة والضعف، لتوضح لنا متى نستخدمه كسلوك ومتى نتجنبه.

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هناك إرث بشري كبير من الخجل، وهو سلوك ممتد ومرافق للبشرية، والنقطة التي أرى من الأهمية التوقف عندها عند تناول هذا الموضوع، هي النظر له وفق الواقع المعاصر، وتحديداً النظر له مع كل الوهج التقني والتطور التكنولوجي الذي نعيشه، حيث يعتبر البعض من العلماء أن التكنولوجيا تدعم بطريقة أو أخرى انتشار الخجل السلبي، حيث يوجد أفراد يعانون الخجل الذي يؤدي إلى تعثر في الاتصال مع الآخرين، وذلك لأن تكنولوجيا الاتصالات أدت للتواصل بين الناس عبر وسائط من المعدات والأجهزة والتطبيقات، وألغت الالتقاء والاتصال المباشر بين الناس، وبات كثير من مهام الحياة يدار وفق تلك التكنولوجيا، ومن هنا يفقد الناس، خاصة من هم في مقتبل العمر، تقنيات التواصل المباشر إلا مع أناس محدودين للغاية مثل الأم والأب أو الأقارب والمعلمين ونحوهم، ولا توجد لهم أي اتصالات عامة مع مفارق ومفاصل المجتمع الأخرى.

ومن هنا ينمو جيل يفقد مهارة التواصل، فهم لا يملكون أصلاً مفردات لغوية ثرية وكثيرة تساعدهم على بناء تواصل فعال، والألفاظ التي تستخدم عبر التطبيقات والأجهزة محدودة وفي أحيان تستخدم أشكال ورسوم محددة من خلالها يعبرون عن حزنهم أو سعادتهم وضحكهم ونحوها من المشاعر.

بقي أن نعرف أن الخجل يوقف أي برنامج للتنمية البشرية يستهدف تنمية الذات أو يهدف لمعرفة التطلعات والطموحات، لأن الذين يعانون الخجل المرضي، لا يعبرون عن نفسهم ولا عن طموحاتهم، وأخشى أن أصحاب هذه الفئة كثيرون ويحتاجون فعلاً للعلاج والتقويم.

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