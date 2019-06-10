عبدالله بن زايد: دول المنطقة طرف في أي اتفاق مع إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الاعتداء الذي حدث على السفن الأربع قبالة الفجيرة هو اعتداء ليس فقط على الإمارات؛ ولكنه اعتداء على الدول التي كانت السفن الأربع ترفع أعلامها؛ وهي: الإمارات والسعودية والنرويج، وأيضاً اعتداء على سلامة الملاحة البحرية. ورحب سموه بأية جهود؛ لتهدئة التوتر في المنطقة، مؤكداً أن الإمارات تتطلع لأن ترى منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي هادئتين ومستقرتين، وتحققان الكثير من التقدم والنمو في المستقبل.

وقال سموه، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس مع وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، «إن زيارة وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جاءت تزامناً مع الاحتفاء بمرور 47 عاماً على العلاقات بين البلدين؛ حيث تم بحث العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين البلدين على المستوى الثنائي، والعديد من قضايا المنطقة». وأضاف سموه: «من المفيد أن نتواصل مع أصدقائنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية حول مختلف قضايا المنطقة إن كانت إيران والسودان وليبيا واليمن وفلسطين فكل هذه كانت قضايا تم بحثها (أمس)».

وأعرب سموه عن سعادته بالزيارة الأولى لوزير الخارجية الألماني إلى دولة الإمارات، التي يزورها سنوياً نحو نصف مليون مواطن ألماني. وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن الاعتداء الذي طال أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الإقليمية للدولة، لا شك أنه اعتداء ليس فقط على الإمارات؛ ولكن على الدول التي كانت تلك السفن تحمل أعلامها؛ وهي: الإمارات والسعودية والنرويج وأيضاً على سلامة الملاحة البحرية. وأضاف سموه: عندما وقع الحادث على السفن الأربع كانت هناك أكثر من 184 سفينة مقابل سواحل دولة الإمارات أمام إمارة الفجيرة؛ حيث تعد هذه المنطقة المقابلة للإمارة ثاني أكبر منطقة لانتظار السفن في العالم، بعد سنغافورة فهي المنطقة الأساسية التي يتم تزويد السفن وانتظارها قبل دخولها إلى مضيق هرمز. وتابع سموه: هذا الاعتداء يشكل الكثير من القلق، ويرفع معه أيضاً التوتر في المنطقة، ونحن في الإمارات نرحب بأي دور يقوم به زملاؤنا الألمان وغيرهم في تهدئة هذا التوتر، ونتوقع أن تستمر دولة الإمارات والنرويج والسعودية مع بقية الشركاء الآخرين من دول أخرى في التعاون في التحقيقات، وتزويد مجلس الأمن بالتفاصيل في المستقبل.

وأضاف سموه: بسبب التزامنا مع مجلس الأمن في الوقت الحالي، هناك اتفاق بأن تبقى مشاوراتنا خلف الأبواب المغلقة إلى أن يبدأ مجلس الأمن في النظر في هذا الموضوع بشكل مفتوح، ونرغب في أن نكون مهنيين ومحترفين في إدارة هذه العملية، ونترك القرار للمجتمع الدولي.

وبمناسبة زيارة وزير الخارجية الألماني اليوم إلى طهران، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: لنجاح أي اتفاقية نعتقد أنه أولاً لابد أن تكون دول المنطقة طرفاً في هذا الاتفاق، وثانياً أن تكون القضايا الأوسع عن الملف النووي مشمولة في هذا الاتفاق إن كانت متعلقة بالصواريخ الباليستية أو دعم الإرهاب والتطرف أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف سموه: نحن بالطبع لسنا طرفاً في الاتفاقية؛ ولكن هناك رزمة من القضايا التي تهم دول المنطقة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيها قبل أن نتحدث عن النقاط التي لابد أن نبحثها.

وقال سموه: إن المنطقة عانت الكثير من الصراعات والحروب، ونحتاج أن تكون هناك فرصة أكبر للدبلوماسية والحوار، وفرصة أكبر للأمل خاصة للشباب ونحتاج إلى جهود كبيرة من أصدقائنا وحلفائنا وألمانيا، ومن الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن؛ من أجل القيام بدور أكبر لنجاح هذه المساعي، وأن نرى منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي هادئتين ومستقرتين وفيهما الكثير من التقدم والنمو.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن بلاده تود تبادل الآراء مع الفاعلين الرئيسين في المنطقة، ودولة الإمارات يركز الاهتمام عليها في المنطقة، وأود أن أقول رداً على التوترات والاعتداء على السفن قبالة سواحل الفجيرة، إن الإمارات تؤدي دوراً مهماً، وهذا يشير إلى أهمية تخفيف حدة التوترات، وأهمية فتح قنوات الحديث في الوقت الحالي؛ لأن كل الجوانب تشير إلى عدم الإرادة في التصعيد العسكري، ونتحدث عن ذلك في كل المواقف، ويجب تجنب دوامة التصعيد، وسأتحدث عن ذلك مع إيران خلال الزيارة إلى طهران.

وأضاف: تحدثنا عن اليمن، ونرى أن تطبيق اتفاقية استوكهولم يجب أن تتقدم، ونرى حالة من الجمود في تنفيذ الاتفاقية، والإمارات أسهمت كثيراً في إحراز علامة فارقة في العملية السياسية؛ بإبرام اتفاقية استوكهولم، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة؛ لأن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي الفرصة الوحيدة؛ لحل مستدام ومستمر ودائم.

وقال الوزير الألماني نظراً للتطورات الحالية في السودان تحدثنا أيضاً عن الأوضاع هناك، ونحن مقتنعون بأن العنف الذي يحدث هناك يجب أن يجد طريقاً سريعاً للعودة للمحادثات، وندعم جهود الاتحاد الإفريقي في هذا السياق. وأكد هاس أن الإمارات تلعب دوراً مهماً جداً، ودورها جوهري في المنطقة، ونحن نراهن على الإمارات وجهودها ضمن مجلس التعاون الخليجي.

ورداً على أسئلة الصحفيين، أكد الوزير الألماني أن مناقشتنا لا تزال مستمرة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، وأن الأوروبيين كانوا في كل هذا النقاش يمثلون موقفاً موحداً، ونريد أن نحافظ على الاتفاق، ونعمل على تبادل الآراء مع طهران للالتزام، ولا نقبل أقل من ذلك، وإيران يجب أن يكون لديها الاهتمام؛ للمحافظة على الاتفاق.

وقال رداً حول ماذا إذا فشلت جهود ألمانيا في المناقشات مع إيران؟، إننا في الاتحاد الأوروبي نرى دوراً لإيران في سوريا واليمن وهو محل انتقاد، ونرى أيضاً برنامجاً للصواريخ الباليستية، وننتقده، ونقول ذلك لإيران، وسنتحدث عنه اليوم في طهران، ونشجع الحوار، ويجب أن نتفاوض، وإذا كانت هناك تهديدات لا تنجح المفاوضات، وهناك مبدأ يجب أن نلتزم به وهو الدبلوماسية أولاً.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد استقبل في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ حيث استعرضا علاقات الصداقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.