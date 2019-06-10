صدمة للحوثيين في صعدة و«العمالقة» تتقدم بتعز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”



حققت قوات الجيش اليمني، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمالي البلاد. وتمكنت من قطع طريق إمداد رئيسي للحوثيين، كما كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد محور أزال العميد الركن عبد الحكيم فاضل: «إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيات الانقلاب الحوثي في آخر المناطق، التي تسيطر عليها شمالي باقم، أسفرت عن مقتل مالا يقل عن عشرة من أفراد الميليشيات إلى جانب جرح آخرين، وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح».

وشارك في الهجوم ألوية عسكرية من محور علب؛ منها: (قوة النخبة، واللواء العاشر خاصة، واللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، ولواء 63 مشاة). وأضاف المصدر العسكري «إن الجيش الوطني نفذ العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران التحالف العربي ومدفعيته الحربية»، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في إضعاف قدرات الميليشيات، وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني. وحسب المصدر فإن قوات الجيش تمكنت من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الميليشيات الحوثية بالإمداد والتموين لمواقعهم في باقم.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن قواته تمكنت من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأسفرت المعارك عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين، وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار والتراجع.وأضاف العميد فاضل: إن «الجيش الوطني نفذ العملية بإسناد جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية»، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في إضعاف قدرات الميليشيات، وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني.

على صعيد آخر، أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة لميليشيات الحوثي لاستعادة السيطرة على منطقة استراتيجية تقع بين مديريتي «حرض وميدي» بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن. وأكدت مصادر عسكرية مطلعة ل«الخليج» أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها بشكل كامل على منطقة «مزارع النسيم»، الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، إضافة إلى أربع قرى مجاورة لها، وإحباط محاولة للحوثيين لاستعادة السيطرة على المنطقة المذكورة التي تقع بين مديرتي «حرض وميدي».

ولفتت المصادر إلى أن منطقة «النسيم» إضافة إلى قرى «القص وجبران وبني عويد والحجاورة» باتت تحت السيطرة الكاملة لقوات الشرعية.