«تدريس ثقافة السلام» في مؤتمر البابطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم الخميس المقبل في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي فعاليات المنتدى العالمي لثقافة السلام الذي تقيمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وقد اختارت المؤسسة محورين رئيسيين هما: «تدريس ثقافة السلام» و«حماية التراث الثقافي العالمي» ليتصدرا جدول أعمال المنتدى، حيث يحاضر فيهما نخبة من ممثلي عدد من الدول. كما ستقدم المؤسسة 17 منهجاً من أجل تدريس ثقافة السلام في العالم من الحضانة إلى الجامعة وقد سبق أن حظيت هذه المناهج بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج المنتدى محاور عميقة حول السلام ويتحدث فيها شخصيات بارزة، حيث يلقي خطاب الافتتاح رئيس مالطا جورج فيلا، ويتحدث في الافتتاح كل من جوك برندت ممثلة الحكومة الهولندية ووكيلة وزارة الخارجية، وإيريك دي باديتس رئيس مؤسسة كارنيجي قصر السلام بهولندا، وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، والأمير تركي الفيصل آل سعود من المملكة العربية السعودية. أما الجلسة الأولى فيرأسها رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الأسبق الحارث سيلايجتش، أما المتحدثون فهم: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، ووزير خارجية اليمن خالد اليماني، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير، وعمدة باليرمو لولوكا أورلاندو.

أما الجلسة الثانية فيرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الأسبق الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والمتحدثون فيها هم: ممثل رئيس جمهورية العراق علي الشكري، ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي آل خليفة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية اليمن عبدالله لملس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة إقليم كردستان العراق یوسف كوران.

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الجلسة الثالثة يرأسها رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن، والمتحدثون هم: رئيس البرلمان المالطي ووزير الخارجية الأسبق مايكل فرندو، ووزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت حامد العازمي، ووزيرة الخارجية لجمهورية إفريقيا الوسطى سلفي بيبو تيمون، وعضو البرلمان الأوروبي طوكيا سيفي، ووزير التربية لجمهورية إفريقيا الوسطى موكاداس نوري، ومستشار اليونيسكو للتراث الثقافي منير بوشناقي.

أما الجلسة الختامية فيرأسها رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف، والمتحدثون فيها : ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبدالعزيز سعود البابطين رئيس المؤسسة، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم،ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن أركانج توادرا ورئيس مالطا السابقة السيدة ماري لويز كوليرو، ورئيس تركيا السابق عبدالله غل، وممثل رئيس الجمهورية التونسية حسان العرفاوي، والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية ليبيريا لورنس كونملا ورئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق عمار الحكيم، ويلقي كلمة الختام رئيس جامعة لايدن كارل ستولكر.

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: إن هذا المنتدى يأتي بالشراكة مع المعهد الدولي للسلام وجامعة ليدن في هولندا ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وقصر السلام في محكمة العدل الدولية. وقد دعت المؤسسة إليه شخصيات صاحبة قرار سياسي وثقافي وإعلامي ومدني.

وأضاف البابطين: يعقد هذا المنتدى في وقت هو أحوج ما يكون فيه العالم إلى السلام وإرساء قواعد التعايش بين البشرية التي دخلت في العقد الأخير من الزمن أعتى حالاتها من النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية.