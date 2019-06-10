عصيان شامل في السودان و«الانتقالي» يأسف للتصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأحد، الى مدينة أشباح مع دخول البلاد في أول يوم من أيام العصيان المدني الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، كما عاشت معظم المدن السودانية الأخرى حالة شلل تام، فيما أطلقت الشرطة، أمس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، بينما أفادت لجنة الأطباء المركزية بسقوط أربعة قتلى في العاصمة برصاص الأمن، في وقت نفت مصادر المجلس العسكري بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوباً كبيراً في المؤسسات العامة، والوزارات، والقطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أغلب مؤسسات القطاع الخاص المصرفية والخدمية، وزادت هذه المصادر أن وضع المتاريس داخل الأحياء السكنية منع الآلاف بالفعل من الوصول إلى أعمالهم.

كان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، أعلن «العصيان المدني»، اعتباراً من أمس، على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة «إعلان بيان تسلم السلطة» عبر التلفزيون الحكومي.

وكشفت جولة لمراسل «سكاي نيوز عربية» أن الأغلبية العظمى من المحال التجارية والخدمية في الخرطوم مغلقة، بينما أكد شهود عيان توقف خدمات مطار الخرطوم الدولي، وإلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إليه.

وفي منطقة بحري بشمال الخرطوم، قال شاهد عيان إن «المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الأشجار، لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع».

وأضاف أن «الطرق الداخلية مغلقة تماماً، ويحاول المحتجون إقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب الى العمل».

وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها، في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحال التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم، أو السوق العربي.

ودعا قادة الاحتجاج المواطنين للمشاركة في العصيان المدني، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب الهجوم الدامي على مخيم الاعتصام.

وجاءت الدعوة بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مع قادة المجلس العسكري وقادة الحراك بشكل منفصل، في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت عقب تفريق اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش ، في الخرطوم، الاثنين الماضي.

وكان تجمع المهنيين قال إنه قبل وساطة آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطاً قبل العودة لمائدة التفاوض.

وشملت الشروط تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دولياً لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف منذ الإطاحة بالبشير في 11 إبريل الماضي،ومحاسبة المسؤولين عنها،إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين،نقل السلطة لحكومة مدنية القيادة.

ودان لمجلس العسكري ما أسماه السلوك الإجرامي تجاه القوى الأمنية الذي تغطيه بعض القوى السياسية.

وقال إن وضع المتاريس في الطرقات يعيق حركة المواطنين،وقرر تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية.وأعرب الفريق شمس الدين كباشي الناطق باسم المجلس العسكري عن أسفه لهذا التصعيد في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد. وأكد الكباشي أنهم منفتحون على أي مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع قوى التغيير، وأشار في هذا الصدد الى موافقتهم على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الأثيوبي لحل الأزمة.

وأضاف: لا نمانع من العودة إلى التفاوض والتوصل إلى توافقات.

في أثناء ذلك، قتل أربعة أشخاص، أمس، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية.

وأفادت اللجنة بأن اثنين من الضحايا الأربعة قتلا بالرصاص في الخرطوم وأم درمان ، فيما قضى آخران «طعناً بآلة حادة» وتوفيا في مستشفى أم درمان.وحملت اللجنة «المجلس العسكري » و«ميليشياته» مسؤولية مقتل هؤلاء.وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في الثالث من يونيو عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت الى 118 قتيلاً.

من جانب آخر، أفاد وكيل وزارة الصحة بوقوع 11 حالة وفاة بطعن وذبح خلال الأيام الثلاثة الماضية، موضحاً أن المتورط في القيام بمثل هذه الأعمال التخريبية مجموعات متفلتة في الخرطوم.

على صعيد آخر،أفادت مصادر «العربية»، أمس ، بإحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد،كما أفادت المصادر بأن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطا من جهاز الأمن والمخابرات. وأعلنت السلطات، أمس، إعفاء مدير دائرة الاستخبارات بالدعم السريع اللواء محمد عبدالله من منصبه، وعينت العميد مضوي حسين خلفاً له.(وكالات)