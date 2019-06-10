«الشارقة للوثائق» توقع مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني التونسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وقعت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بمقرها، مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني التونسي، لتعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الثنائية بين المؤسستين وتبادل الخبرات والمعارف والآراء والاستفادة من الإمكانيات الفكرية والفنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف.

وقع المذكرة من جانب الهيئة مديرها العام صلاح سالم المحمود، ومن الجانب التونسي مديره العام الدكتور الهادي جلاب، بحضور أسماء ناصر مدير إدارة الوثائق والأرشيف، وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي الهيئة.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين الطرفين تعزيزاً للتعاون بينهما في مجال إدارة الوثائق والأرشيف الورقي والإلكتروني.

وجاء التوقيع ضمن احتفالية الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف، الذي تحتفل به سنوياً المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بالأرشيف، تأكيداً على أهميته في حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

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