نادال الثاني عشر.. ملك « رولان غاروس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز الإسباني رافايل نادال رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بتتويجه أمس للمرة الثانية عشرة والثالثة توالياً، بفوزه على وصيفه في العام الماضي النمساوي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ (بين الرجال والسيدات، في عصر الاحتراف أو ما قبله)، يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقاً على الأسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا 11 مرة، علماً بأنها تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى اللاعبات (24 موزعة ما بين ما قبل عصر الاحتراف وما بعده). ورفع «الماتادور» الإسباني البالغ 32 عاماً، رصيده في بطولات الغراند سلام إلى 18 لقبا، بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في رولان غاروس، وأثبت نادال أنه بلا منازع «ملك» البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه ال93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية.