«الهوية والجنسية» تطلق دبلوم «الابتكار واستشراف المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، إطلاق الدبلوم المهني في «الابتكار واستشراف المستقبل»، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ومدته 8 شهور، فيما يبلغ عدد المنتسبين للدفعة الأولى من البرنامج 20 - 30 منتسباً من موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويهدف إلى تزويد منتسبي الهيئة بأفضل جوانب المعرفة والمهارات العملية التطبيقية، التي تسهم في تطوير قدراتهم وتحسين معارفهم والارتقاء بأدائهم نحو أفضل المستويات.

صرح بذلك ل ”الخليج 365” العقيد محمد سعيد العامري مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، قائلاً: إن الابتكار جزء من الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وأصبح الابتكار واستشراف المستقبل ضرورة يجب نقلها للموظفين لمواكبة سياسة وتوجهات الدولة لرفع مهاراتهم وقدراتهم المهنية، لإعداد مبتكرين لرفع مكانة الهيئة والدولة.

وأضاف الرائد الدكتور عايض قائد الحارثي رئيس كلية علوم الهوية والجنسية، أن أهداف الدبلوم تتبلور في تخريج جيل للمستقبل مُعد وفق نظريات علمية واحتراف مهني في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.