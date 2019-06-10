دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع إصدار Xbox القادم Project Scarlett سيصل العام المقبل 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تتابع شركة مايكروسوفت نشر التفاصيل عن الإصدار القادم من منصة الألعاب الخاصة بها أكس بوكس، والتي يبدو منها أن الشركة جاهزة تماماً لمواجهة منصة منافسها اللدود PlayStation 5، فقد أعلنت الشركة أن منصتها الجديدة والملقبة رمزياً بالأسم Project Scarlett ستستخدم معالج مخصص بمعمارية معالجات AMD Zen 2 مع ذاكرة GDDR6، مع قدر كاف من قوة المعالجات والرسوميات يسمح بتشغيل الألعاب بدقة 8K.

هذا بالإضافة إلى القدرة على تتبع الضوء في الوقت الفعلي وبمعدل إطارات 120 إطار في الثانية، كما ستحاول أيضا القضاء على مشكلة أوقات التحميل باستخدام وحدة تخزين SSD والتي يمكنها العمل بمثابة ذاكرة أفتراضية، كما زعمت أيضا الشركة بأن المنصة الجديدة ستكون أقوى بنحو 4 مرات من أجهزة Xbox One X، مع زيادة في الأداء تصل إلى 40 ضعفاً في سرعة التخزين مقارنة بمنصات الجيل الحالي، أما بالنسبة لتشكيلة الألعاب الأولى المنتظر ستكون ضمن كتالوجها Halo Infinite عند الإصدار في 2020.

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هذا الموضوع إصدار Xbox القادم Project Scarlett سيصل العام المقبل 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.