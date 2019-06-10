دبي - بواسطة محمد فارس استغلت شركة مايكروسوفت معرض E3 وغياب سوني عنه لتسليط الضوء على جديد ألعاب اكس بوكس ومواعيد إطلاقها بالإضافة لإطلاق اشتراكات جديدة وشاملة لخدمات أكس بوكس المتنوعة، فيما كان للحديث عن وحدة اكس بوكس القادمة مساحة على المسرح حيث كشفت الشركة عن بعض تفاصيل العتاد الداخلي لاكس بوكس “سكارليت” كما عرفته في عرضها التقديمي والذي على ما يبدو سيأتي متوافقاً مع خدمتها السحابية للألعاب.
ووفقاً لمايكروسوفت فإن الجهاز سيملك معالج مخصص مبني على معمارية معالجات Zen 2 ومعالجات رسومات Radeon RDNA من شركة AMD، حيث صرحت الشركة أن الوحدة القادمة ستكون أقوى 4 أضعاف من Xbox One S، كما أن سكارليت سيحظى بدعم ذاكرة فائقة السرعة GDDR6، وسيدعم دقة 8K بمعدل تحديث 120 هيرتز في الثانية وسيستخدم جيل جديد من وحدات تخزين SSD.
وتركز مايكروسوفت في نسختها القادمة من أكس بوكس على استحداث وحدة ألعاب متكاملة ذات أداء عالي جداً وتركيز حصري على الألعاب كما عبرت، حيث تتجهز لمضمار منافسة قوي مع منافسين أشداء في حقل اللعب السحابي عبر مشروع سحابتها XClould الذي سيكون منافساً بشكل أساسي لقوقل ستاديا.
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التدوينة مايكروسوفت تكشف تفاصيل عن وحدة ألعابها القادمة “اكس بوكس سكارليت” وموعد إطلاقها خريف 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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