دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مايكروسوفت: Gears 5 قادمة في الـ 10 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد وعدت شركة مايكروسوفت بعرض كبير خاص بها خلال الحدث الأكبر بعالم الألعاب E3 2019 وبالفعل لم تخيب ظن الكثير، فبعد أن قامت بالكشف الكبير لكل من Flight Simulator و Cyberpunk 2077 أستمرت في أثارة إعجاب اللاعبين ببث بعض المعلومات الجديدة تماماً عن Gears 5 بما في ذلك تاريخ الإصدار.

حيث سيتمكن اللاعبين من خوض تجربة أحدث أجزاء السلسلة في الـ 10 من سبتمبر على أجهزة Xbox One ولأعضاء Xbox Game Pass Ultimate سيحصل المشتركين على أربعة أيام قبل موعد الإصدار بدون أي تكلفة إضافية.

لكن لسوء الحظ لم يكن هناك الكثير من أحداث وطريقة اللعب التي يمكن رؤيتها خلال الكشف، لكن بدلاً من ذلك فقد تم تقديم طور جديد متعدد اللاعبين والذي ركز خلالة على ثلاث لاعبين يتعين عليهم اللعب سوياً من أجل البقاء على قيد الحياة.

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المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت: Gears 5 قادمة في الـ 10 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.