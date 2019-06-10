اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى اليمن، التدخل العاجل لإنقاذ السكان فى محافظات عدن وأبين ولحج التى تضررت من الأمطار والسيول. ودعا وزير الإدارة المحلية فى الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع فى المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن محافظة عدن شهدت الليلة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل المنخفض الجوى تسببت فى أضرار فى الممتلكات العامة والخاصة وسط أنباء عن وقوع وفيات جراء السيول.

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