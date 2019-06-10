المخابرات السودانية تعلن إحالة ضباط للتقاعد

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت المخابرات السودانية، مساء الأحد، إحالة عدد من ضباط الجهاز للتقاعد.

وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، أنه تمت إحالات واجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز السبت، وفق وكالة الأنباء السودانية.



وتابع أن ما "تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز".



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ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسمائهم أو رتبهم.



غير أنه في وقت سابق الأحد، أفاد إعلام محلي، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرر إحالة 100 ضابط بالجهاز للتقاعد، بينهم 35 برتبة لواء.



وتعد هذه الإحالات الثانية من نوعها تطال الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

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