وفاة شخص وإصابة 4 اثر حادث بجمل سائب بشمال عشيرة

الخليج - خالد الهديبي لقي شاب مصرعه فيما أصيب اربعة آخرين أثر حادث مروع بجمل سائب على طريق عشيرة – المحاني شمال الطائف وفي التفاصيل عندما كان خمسة شباب يستقلون مركبة من نوع اف جي ويسيرون على طريق المحاني باتجاه مركز عشيرة وقد فوجئو بجمل سائب يقطع الطريق امامهم مما ادى الى اصطدامهم بالجمل وانحراف المركبة عن مسارها لينتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اربعة بإصابات متفرقة نقلوا على اثرها الى عدد من مستشفيات الطائف اوضح ذلك شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر في الطائف الفرق الاسعافية باشرت عند الساعة ٠٩:٥٣م بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري بلاغ عن وجود حادث اصطدام بإحدى الجمال السائبة وذلك على طريق المحاني بعد محطة رعد الشمال بحوالي عشرة كيلومترا.

وعند مباشرة الحادث حددت عدد الحالات بخمس اصابات إحداها انتقلت الى رحمة الله فيما تعرضت أخرى إلى إصابة بليغة في الرأس واخرى الى اصابة متوسطة فيما تبقت حالتين صُنفت بالمستقرة .

مما دعى التعامل مع الاصابات بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلها إلى المستشفى لإكمال اللازم. Advertisements

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