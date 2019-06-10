الاتحاد_الأوروبي: بيان وزراء تجارة #مجموعة_العشرين تجاهل «التهديد الوجودي» على #منظمة_التجارة_العالمية

الخليج - د ب أ

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن البيان المشترك الصادر عن وزراء تجارة مجموعة العشرين بعد اجتماعهم في اليابان لا يعكس “التهديد الوجودي” الذي يمكن أن يواجه منظمة التجارة العالمية.

واتفق وزراء التجارة، وفقاً لبيان مشترك، بعد اجتماعهم في تسوكوبا شمالى طوكيو، على العمل “بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية من أجل إجراء الإصلاح الضروري للمنظمة على وجه السرعة”، ومن المقرر أن يشكل هذا الإصلاح الأساس للمشاورات التي سيجريها قادة دول المجموعة خلال قمتهم المقررة في أوساكا نهاية يونيو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الاتحاد الأوروبي إشارته إلى أن البيان لا يعكس حجم أزمة نظام التجارة العالمية ولا الحالة الملحة للتعامل معها، كما أنه لا يوفر تطمينات إزاء مخاوف المسؤولين بشأن نظام التجارة العالمية.

وكان ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي شارك في المحادثات، قال بعد الاجتماع إن البيان ليس كافيا، محذراً من أن منظمة التجارة العالمية تواجه واحدة من أكبر الاختبارات التي واجهتها منذ إنشائها، وأن ما يحدث قد يشكل أزمة وجود بالنسبة لها.