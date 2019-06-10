وقال حساب "إسرائيل بالعربية" عبر تويتر الذي نشر العمل الفني الذي يصور مكة والمدينة، إن المكتبة الوطنية في إسرائيل تحتفظ بهذا العمل. وأكد الحساب أن العمل ضمن مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795. وفي يناير 2020 يزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية، بعد أن وجه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، دعوة للوفد لزيارة المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة... إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.