دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع Cyberpunk 2077 ستصدر في الـ 16 إبريل 2020 والممثل Keanu Reeves سيظهر في اللعبة ظهر على التقنية بلا حدود.
أنها اللحظة التي ينتظرها الكثير من اللاعبين منذ أكثر من ست سنوات منذ أن تم الكشف الرسمي عن Cyberpunk 2077 والتي تأكد موعد إصدارها أخيراً والمقرر أن يكون في الـ 16 من إبريل 2020 على كل من منصات Xbox One و PS4 و PC.
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يقدم لنا المقطع الدعائي السينمائي الجديد لمحة صغيرة عن قصة اللعب التي تنتهي مع الكثير من مشاهد العنف، ولكن عند الأنتهاء أيضا فقد تم أكتشاف أن ممثل شخصية John Wick النجم Keanu Reeves سيكون أيضا باللعبة
الجدير بالذكر أن هذا هو العرض الدعائي الأول بعد أن قام المطور خلال E3 العام الماضي بتقديم أو إعلان رسمي للعبة، كما أنه كانت هناك الكثير من التفاصيل ولكنها كانت خلف الأبواب المغلقة.
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هذا الموضوع Cyberpunk 2077 ستصدر في الـ 16 إبريل 2020 والممثل Keanu Reeves سيظهر في اللعبة ظهر على التقنية بلا حدود.
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