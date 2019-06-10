شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يختطفون عاملين لبنانيين فى ولاية "ريفرز" بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية نامدي أوموني، اليوم الأحد، اختطاف عاملين لبنانيين اثنين على أيدي مسلحين في منطقة "أندوني" الواقعة في ولاية "ريفرز" الغنية بالنفط.

وقال أوموني - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن العاملين كانا يعملان في بناء الطرق وتم اختطافهما يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه تم استجواب عدد من الأشخاص بهدف الوصول إلى المنفذين الرئيسيين لعملية الاختطاف.

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يذكر أنه في أبريل الماضي قام مسلحون باختطاف عاملين أجنبيين اثنين في أحد مواقع النفط بـ"أندوني"، مما دفع الشرطة إلى تكثيف الأمن بالمنطقة.