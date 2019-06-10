شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تشيد بمواقف روسيا والصين الداعمة لقضيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالبيان الروسى الصينى المشترك الصادر فى ختام المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشى جين بينج، قبل أيام خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وثمن عباس موقف الدولتين فى البيان الذى طالب بتفادى أى خطوات "تقوض حل الدولتين فى الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقيم الرئيس الفلسطينى المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية عاليا، معتبرا أن "ذلك سيحول دون أى التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أى تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطينى والأمة العربية والعالم بأسره".