شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تغرم منشأة تخزن مواد غذائية فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار منشأة تجارية في الدمام تنشط في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

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وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.