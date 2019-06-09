مصر تستأنف رحلاتها إلى مطار الخرطوم

واستأنفت شركة مصر للطيران، الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم، بمغادرة رحلة مصر للطيران رقم 855 والتي بدأت رحلتها متأخرة ساعتين و25 دقيقة عن موعدها، حسب صحف محلية.

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وألغت مصر للطيران الرحلات إلى مطار الخرطوم، بسبب العصيان المدني، الذي بدأ اليوم الأحد في السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

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ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.

ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من اليوم الأحد.