دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ضمن مشاركتها في معرض الألعاب الشهير E3، كشفت مايكروسوفت عن خدمة اشتراكات جديدة موجهة للاعبين عبر أجهزة إكس بوكس تدعى Xbox Game Pass Ultimate ستقدمها برسوم شهرية 14.99 دولار وتتضمن خدمة اكس بوكس لايف غولد ووصول غير محدود لأكثر من 100 لعبة عبر الخدمة.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت هذه الخدمة تجريبياً قبل شهرين واليوم أصبحت متاحة للجميع، وتعتبر الخدمة إضافة كبيرة لمحبي ألعاب الفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر حيث يكفيك دفع اشتراك شهري واحد للحصول على خدمتي Xbox Live Gold و Xbox Game Pass وذلك لأجهزة إكس بوكس والحاسب الشخصي.

وتعتبر هذه الخدمة اشتراك مناسب جداً لمن لديه ألعاب على الإكس بوكس والحاسب الشخصي، وذلك لأن خدمة Xbox Game Pass للحواسب الشخصية متاحة برسوم شهرية 4.99 دولار وخدمة Xbox Live Gold للإكس بوكس باشتراك شهري 9.99 دولار وخدمة Xbox Game Pass للإكس بوكس باشتراك 9.99 دولار، ما يعني إجمالاً هذه الخدمات تكلف شهرياً 24.97 دولار، لكنها تقدمها قوقل عبر حزمة واحدة تكلف 14.99دولار أي توفر 10 دولار شهرياً.

وللمشتركين الجدد فإن الشهر الأول سيكون بدولار واحد فقط. ويكون لدى مايكروسوفت أربعة اشتراكات مختلفة تبدأ من 4.99 دولار للواحد وتصل للخدمة الأشمل وهي موضوعنا اليوم ويمكن الحصول عليها من موقع مايكروسوفت الرسمي.

بهذا يكون الوضع كالتالي:

Advertisements

Xbox Game Pass PC – برسوم 4.99 دولار وتضم أكثر من 100 لعبة حاسب

Xbox Game Pass Console Games -برسوم 9.99 دولار وتضم أكثر من 100 لعبة إكس بوكس

Xbox Live Gold -برسوم 9.99 دولار وتتيح إمكانية اللعب عبر الانترنت مع الآخرين

Xbox Game Pass Ultimate – برسوم 14.99 دولار وتضم الإستفادة من كل الخدمات الثلاثة السابقة.

التدوينة مايكروسوفت تطلق خدمة Xbox Game Pass Ultimate باشتراك شهري 15$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.