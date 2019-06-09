دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم ميزة دعم الكاميرات المتعددة في تحديث iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة ابل الكثير من المميزات والتحسينات في تحديث iOS 13، ويعد دعم الإعدادات المتعددة للكاميرة أحد المميزات الهامة التي اضيفت من ابل في تحديث iOS 13 وأيضاً iPadOS.

أتاح نظام الأندوريد خلال السنوات الماضية ميزة دعم الإعدادات المتعددة للكاميرة في أجهزة الأندوريد، واليوم تقدم ابل هذه الميزة في النهاية من خلال تحديث iOS 13 وأيضاً iPadOS، بعد أن إقتصرت على نظام Macs في السابق.

ومن المقرر أن تتاح ميزة دعم الإعدادات المتعددة للكاميرة من خلال تحديث iOS 13 على الإصدارات الجديدة فقط من هواتف الأيفون، والتي يأتي من بينها هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max وأيضاً iPhone XR، كما تتاح أيضاً للإصدار الأخير من جهاز iPad Pro من خلال iPadOS.

وتشير التوقعات إلى أن تمكين ميزة دعم الإعدادات المتعددة للكاميرة سيتيح للمستخدمين إجراء بعض الإعدادات في الكاميرة، منها إستخدام المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية مع مستشعر telephoto، أو إستخدام المستشعر الرئيسي مع مستشعر الكاميرة الأمامية، كما تأتي إعدادات أخرى لتتيح إستخدام TrueDepth في الكاميرة الأمامية.

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أيضاً من المتوقع أن تدعم هذه الميزة الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون التي تأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية من بينها إعدادات لمستشعر الكاميرة المميز بزوايا واسعة، كما تدعم هذه الميزة تسجيل الفيديو، إلتقاط الصور، وتسجيل الصوتيات أيضاً من أكثر من كاميرة في نفس الوقت.

يذكر أن ابل تدعم المطوريين بواجهة برمجية لإعدادات الكاميرة المتعددة في تحديث iOS 13، بهدف دعم إضافة الميزة الجديدة في التطبيقات المختلفة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم ميزة دعم الكاميرات المتعددة في تحديث iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.