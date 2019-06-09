دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد تهديد الصين بإنشاء قائمة “الكيانات غير الموثوق بها” على غرار القائمة التي وضعتها الولايات المتحدة، اجمتع عدد من المسؤولين الحكومين الصينيين مع عدد من الشركات التقنية وحذروها من آثار الحظر الأمريكي لشركة هواوي.

والتقى أعضاء اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين قبل أيام بالإضافة إلى وزراء التجارة والصناعة وتقنية المعلومات مع مجموعة من الشركات الكبرى من بينها شركات تقنية عملاقة مثل مايكروسوفت وديل وسامسونج وكوريا وشركات تعمل في مجال أشباه الموصلات وأنصاف النواقل أي شرائح المعالجات والذاكرة.

وحذّر المسؤولين الصينيين الشركات الأمريكية من نقل خطوط الإنتاج الخاصة بها إلى دول أخرى نتيجة تنفيذ الأوامر بمنع التعامل مع شركات محددة، وطالبوا تلك الشركات بالوقوف في وجه جهود إدارة ترامب لأن أفعالهم ستؤدي إلى آثار دائمة.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش فعاليات قمة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.

التدوينة الصين تحذّر الشركات التقنية من آثار حظر هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.