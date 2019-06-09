شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى تعز والضالع باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الجيش اليمني في تحرير مواقع جديدة في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد).

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية الصليب في أولى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية (شرقي المحافظة).

وأحكمت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

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ويصحب عملية تقدم قوات الجيش، التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة صوب مديرية مأوية، تغطية مكثفة للمدفعية الثقيلة ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر ميلشيا الحوثي ، وإجبار عشرات آخرين على الفرار والتراجع.

كما أعلن الجيش اليمني تحرير مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي البلاد)، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي 60 قتيلا في صفوفها بينهم قيادات.

وذكرت مصادر يمنية في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أن قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية، تمكنت تحرير قرية "حبيل"، ووادي "الزبيريات"، وقرية "باجة" واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمال غربي الضالع.

كما تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها، باتجاه منطقتي سليم والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمال المحافظة.