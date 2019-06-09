شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.11 درجة يضرب ولاية باجة التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 3.11 درجة على مقياس ريختر، اليوم،الأحد، شمال غرب مدينة عمدون بولاية باجة التونسية، وذلك وفقا لما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي بباجة.
وأشار المعهد - في بيان اليوم - إلى أن أهالي المنطقة شعروا بالرجة الناتجة عن الزلزال، مؤكدا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن منطقة الزلزال تقع على مستوى 39.38 درجة على خط العرض، و8.95 درجة على خط الطول شمال غرب عمدون.
ومن جانبه، أكد حاكم مدينة عمدون حسين السعيدى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار ناتجة عن الزلزال حتى الآن.
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