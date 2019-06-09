قطر: نسعى إلى حوار بين إيران والولايات المتحدة

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365
كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، عن سعي بلاده لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لاحتواء التوتر بينهما.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن، نقلتها صحف قطرية.
وعبّر آل ثاني عن خشية بلاده من أن "تؤدي الحسابات الخاطئة إلى التصعيد".
وأضاف أن طهران وواشنطن "لا تريدان الحرب"، وهو ما يدفع الدوحة إلى محاولة التوسط لعقد لقاء مباشر بين مسؤولين من الجانبين.
وتابع: "نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يحدث تواصل، إذ لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد، سيما مع عدم رغبة الطرفين الدخول في تصعيد آخر؛ لذا عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب".
وأوضح أن بلاده تتفهم السياسة الأميركية تجاه إيران، إلا أنها تحتفظ بـ"تقييم مختلف".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتضاعف التوتر في الأسابيع الأخيرة، بعدما أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
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