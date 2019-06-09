الكهرباء تؤكد عودة الخدمة لـ٨٠% من المشتركين في #نجران

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجياً للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران.

وأضافت الشركة أن الخدمة عادت لـ ٨٠% من المشتركين، موضحة أن الفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها لإعادة الخدمة بالكامل.

وكانت السعودية للكهرباء قد اعتذرت في وقت سابق للمشتركين في نجران، بسبب انقطاعات في الخدمة الكهربائية.