الكهرباء تؤكد عودة الخدمة لـ٨٠% من المشتركين في #نجران

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجياً للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران.
وأضافت الشركة أن الخدمة عادت لـ ٨٠% من المشتركين، موضحة أن الفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها لإعادة الخدمة بالكامل.
وكانت السعودية للكهرباء قد اعتذرت في وقت سابق للمشتركين في نجران، بسبب انقطاعات في الخدمة الكهربائية.
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