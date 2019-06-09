زلزال بقوة 5.7 درجة يهز مناطق في جاوا الوسطى

الخليج - د ب أ

أعلنت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالاً وقع قبالة مقاطعة جاوا الوسطى بعد الظهر اليوم الأحد، وبلغت قوته 5.7 درجات بمقياس ريختر.

ووقع الزلزال تحت سطح البحر على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 88 كيلومترا جنوب غرب مدينة سيلاكاب.

ولم تصدر وكالة علم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) أي تحذير من احتمال حدوث موجة مد عاتية “تسونامي” ولم ترد أيضاً تقارير فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنتارا أن سكان منطقة كولون بروجو في مقاطعة يوجياكارتا فروا من منازلهم عندما هز الزلزال المنطقة لمدة سبع ثوان.

وقال أحد السكان المحليين إنه كان يتحدث مع أحد الجيران عندما شعرا أن مقعديهما يتمايلان. وفرا على الفور من المنزل.

وذكر الرجل إنه ما زال يعاني من صدمة بسبب زلزال قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع في مايو 2006، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 6 آلاف شخص وتسبب في أضرار بالغة في مباني المدينة.