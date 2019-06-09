تعرف على العقوبات التي تُسجل في #صحيفة_السوابق

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج «تعريف» المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق للأشخاص المدانين المقررة بحقهم العقوبات المختلفة.

وأوضح برنامج «تعريف» أن هذه العقوبات هي: الحد الشرعي غير حد المسكر، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال).