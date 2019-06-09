الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى "الجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

احتفت إدارة المرور في الأردن اليوم بالذكرى العشرين "للجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة، حيث ارتدى العاملون فيها قمصانا بيضاء أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن هذا اللباس شمل كوادر السير في العاصمة وعدد من أقسام السير في المحافظات.

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ونشرت المصادر صورا يظهر فيها عدد من العاملين في إدارة المرور وهم يرتدون هذه القمصان وعليها شعار ذكرى "الجلوس الملكي". © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ويحتفل الأردن في التاسع من يونيو من كل عام بعيد "الجلوس"، وهو اليوم الذي اعتلى فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني العرش عام 1999، وكذلك بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

المصدر: التلفزيون الأردني