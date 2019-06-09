- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احتفت إدارة المرور في الأردن اليوم بالذكرى العشرين "للجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة، حيث ارتدى العاملون فيها قمصانا بيضاء أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن هذا اللباس شمل كوادر السير في العاصمة وعدد من أقسام السير في المحافظات.© twitter.com/JrtvMedia
ونشرت المصادر صورا يظهر فيها عدد من العاملين في إدارة المرور وهم يرتدون هذه القمصان وعليها شعار ذكرى "الجلوس الملكي". © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti
ويحتفل الأردن في التاسع من يونيو من كل عام بعيد "الجلوس"، وهو اليوم الذي اعتلى فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني العرش عام 1999، وكذلك بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.
المصدر: التلفزيون الأردني
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. إدارة المرور تحتفي بذكرى "الجلوس الملكي" على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.