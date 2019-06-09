شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جديدة فى محافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، حيث تمكنت من السيطرة على "تبة البيضاء" و "التباب السود" في مديرية "باقم" شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من قطع الخط الدولي إلى مديرية "باقم"، الذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

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وقالت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن وحدات من قوات النخبة في الجيش، نفذت عملية نوعية بدعم جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها، شمالي باقم.