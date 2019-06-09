شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحمادي، الخبير في الشأن التقني، باتباع بعض الإجراءات في حال تعرض الهاتف للبلل أو سقوطه في الماء.

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وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إذا سقط أو تبلل هاتفك بالماء لتنقذه، قم مباشرة بعمل هذه الـ 9 خطوات الهامّة في أسرع وقت ممكن.