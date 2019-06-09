اخبار الخليج

السفارة في اليونان تحذر المواطنيين من اللصوص

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليونان تحذر المواطنيين من اللصوص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في اليونان، المواطنين القادمين إلي جزيرة ميكونوس اليونانية بغرض السياحة، من تعرضهم للسرقة من قبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة

وطالب السفارة في بيان لها، المواطنين بعدم إظهار مقتنيات سمينة خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

Advertisements

ونوهت السفارة إلي أنه في حالة التعرض لأي سرقة، يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس على الرقم 00302289022716.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة 00302106716911- 00302106716912.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في اليونان تحذر المواطنيين من اللصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا