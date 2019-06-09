وزير خارجية قطر يدعو لإنهاء التصعيد بين أمريكا وإيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن يوم الأحد إن قطر تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

وأضاف ”نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل... إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب“.