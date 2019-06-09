الجيش اليمني: مقتل 10 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بصعدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً اليوم الأحد بمقتل عشرة من عناصر مسلحي الحوثيين واصابة آخرين في معارك بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني بمحور ازال، نفذت عملية هجومية على مواقع تمركز الميليشيات شمالي مديرية باقم.

وأوضح الموقع أن مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية ومقاتلاتها الجوية شاركت في العملية وقصفت مواقع الميليشيات.

وأسفرت العملية عن مقتل عشرة من مسلحي الحوثييين وإصابة عدد آخر منهم، بالإضافة إلى تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها، حسب موقع الجيش.