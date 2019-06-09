القاهرة — سبوتنيك. ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن الناطق باسم المجلس، شمس الدين كباشي، قوله في مداخلة مع القناة:"نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا".
وأكد الناطق:
" لم تتأثر الحياة كثيرا بالدعوة لذلك العصيان، مضيفا، "ندعو قوى الحرية والتغيير إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني".
وعن الشروط التي تضعها قوى الحرية والتغيير، المتزعمة للاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، لاستئناف الحوار المتوقف مع المجلس العسكري، قال كباشي: "سننظر في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسنرد عليها"، مضيفا:"منفتحون على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: العصيان المدني غير مؤثر ويدعو للتراجع عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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