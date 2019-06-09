وقال وزير الخارجية القطري: "نحاول تجاوز الخلافات بين إيران وأمريكا. نخشى من أن تؤدي الحسابات الخاطئة إلى التصعيد". © AFP 2019 / Marwan Naamani وتابع "أي تسوية بشان إيران تعني مرونة من الجانبين. إيران وأمريكا لا تريدان الحرب. نأمل في لقاء مباشر بين إيران وأمريكا لإنهاء التصعيد". وأضاف "قطر تحترم السياسة الأمريكية بشأن إيران، لكن لدينا تقييمنا المختلف للوضع". وأتم محمد بن عبد الرحمن "يوجد ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني، لكن طهران عاشت تحت العقوبات 40 عاما وبقيت على قيد الحياة". وتشهد العلاقة إيران والولايات المتحدة توترات كبيرة منذ انسحاب واشنطن، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني، وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر: نسعى لإنهاء التصعيد بين إيران وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.