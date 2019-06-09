دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف LG Stylo 5 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف LG Stylo 5 المرتقب، حيث جاءت التسريبات الجديدة عبر أحد الشركات المصنعة للحافظات.

تستعرض التسريبات المصورة الجديدة تصميم هاتف Stylo 5 الذي يحاكي إلى حد كبير الإصدار السابق للشركة Stylo 4، عدا بعض التغييرات البسيطة في تصميم الكاميرة الأمامية وإطار الهاتف.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن LG Stylo 5 لن يأتي بالكثير من التغييرات في التكوينات الداخلية المتوقعة لأحد إصدارات LG من الهواتف المتوسطة، حيث يضم الهاتف كاميرة واحدة في الجهة الخلفية، مع تصميم واضح لإطار الشاشة لدعم تخزين قلم stylus بشكل أفضل.

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وتشير التسريبات أيضاً إلى أن هاتف Stylo 5 يأتي بمنفذ USB C، مع مدخل للسماعات 3.5مم، من جانب أخر رصدت تسريبات للهاتف في إحدى الوكالات الخاصة بإعتماد المعايير، لذا من المتوقع الإعلان عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف LG Stylo 5 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.