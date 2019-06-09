التحالف العربى يشن غارات جوية مكثفة على الحوثيين شمال محافظة حجة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية، اليوم،الأحد، في محافظة حجة شمال غرب البلاد، أسفرت عن مقُتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية ومخزن أسلحة تابع للمليشيات.
كما استهدفت مقاتلات التحالف اليوم في ثلاث غارات جوية مواقع للمليشيات، أحدها مخزن أسلحة جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس، ما أسفر عن تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عدد من القتلى والجرحى.
كما نفذت المقاتلات غارات جوية مماثلة استهدفت بها تجمعات المليشيا غربي مديرية حرض، حيث خلفت قتلى وجرحى، علاوة على تدمير عدد من العربات التابعة لها.
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