قنصل مصر العام فى كندا يلتقى عمدة مونتريال لبحث خدمة أبناء الجالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت عمدة مونتريال فاليري بلانت، السفير حسام محرم قنصل مصر العام فى مونتريال بحضور كل من داليا عبد الفتاح نائب القنصل العام، ومستشار السيدة بلانت السياسى ومدير مراسم المدينة السيد جاريد نميشي.
وصرح السفير حسام محرم، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين القنصلية العامة فى مونتريال وعمدة المدينة، بهدف خدمة أبناء الجالية المصرية، وتنمية أواصر التعاون بين البلدين.
وأضاف محرم أن عمدة مونتريال رحبت من جانبها بالقنصل العام المصري الجديد فى مونتريال، معربة عن تطلعها للتعاون المثمر مع القنصلية المصرية فى مونتريال، مشيرة إلى اهتمامها بالتجربة المصرية فى تشييد المدن الجديدة وتطوير الخدمات للمواطنين.
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