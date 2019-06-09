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سفير مصر فى نيروبى يلتقى وزيرة الرياضة والثقافة والتراث الكينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية فى نيروبى، بوزرة  الرياضة والثقافة والتراث الكينية، أمينة محمد، وتناول اللقاء استعراض ترتيبات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، والتى تأهل لها المنتخب الكينى لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأعربت الوزيرة الكينية عن تطلعها لزيارة مصر وحضور فعاليات البطولة الأفريقية، كما أبدت اهتمامها بتعزيز التعاون الرياضي بين مصر وكينيا من خلال تبادل الرياضيين والخبرات بين البلدين.

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وأكد السفير خالد الأبيض اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع كينيا في مختلف المجالات، بما فى ذلك مجالى الرياضة والثقافة نظراً لدورهما في تعزيز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على المستوى الرسمي، معرباً في هذا السياق عن الاهتمام بتكثيف المشاركة المصرية في الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدولية التى تعتزم كينيا تنظيمها خلال الفترة القادمة. وقد رحبت الوزيرة الكينية بهذا المقترح، مشيرةً كذلك إلى رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال المتاحف.

 

 

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