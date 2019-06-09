شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوى إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبى لبنان ، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت فى المخيم عقب إطلاق النار، الذى لم تعرف أسبابه بعد.

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