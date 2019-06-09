شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة 3 من كبار موظفى رئاسة الجمهورية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية ،اليوم الأحد، إنهاء مهام 3 من كبار موظفي الرئاسة.
وذكرت الرئاسة - في بيان اليوم - "أنه إنهاء مهام بغدادلي عبد المجيد، قلافاط محمد مهدي مدير الإدارة العامة ومدير الإطارات برئاسة الجمهورية على الترتيب، كما تم إنهاء مهام السيدة آسيا تميمي بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية".
يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قام منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي بحركة إقالات واسعة شملت عددا من المسؤولين في مؤسسة الرئاسة.
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