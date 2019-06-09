شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى السابق يمثل للتحقيق أمام القضاء فى قضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق، بعد ظهر اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، مجددا للتحقيق معه في قضايا فساد مالي إبان توليه منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ مثل اليوم أيضا أمام نفس المحكمة.

Advertisements

وكان أويحيى وزوخ قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد.

كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي مثل أيضا مع أفراد من عائلته أمام المحكمة ذاتها، في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين أمام القضاء الجزائري للتحقيق معهم في قضايا فساد.