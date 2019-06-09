الجزائر.. أحمد أويحي يمثل مجددا أمام القضاء في قضايا "فساد"

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحى، الأحد، أمام محكمة بالعاصمة للإدلاء بأقواله في قضايا "فساد".

وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن أويحى، أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان‎، مثل آمام قاضي التحقيق بـ"محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، في قضايا فساد، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.

وسابقا مثل أويحي عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا "فساد" خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به مطلع أبريل/نيسان انتفاضة شعبية ما زالت متواصلة وتطالب برحيل ومحاسبة رموز نظامه.

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من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي آن محي الدين طحوت، وهو رجل أعمال مقرب من أويحي، مثل أيضا اليوم أمام قاضي التحقيق بالعاصمة دون تقديم تفاصيل حول الملف.

ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية) كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.