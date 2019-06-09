أمير_الرياض يوجه بالقبض على “مطلق النار” بعد خطبة #صلاة_العيد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إمارة منطقة الرياض بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد، صرح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علوش بن فارس بن بادي أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف ، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

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