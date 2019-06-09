أمانة منطقة عسير تعايد منسوبيها

أروى عبدالله

أقامت أمانة منطقة عسير صباح اليوم الاحد حفل معايدة لمنسوبيها بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و وكلاء الأمين ومديري الإدارات والأقسام.

وفي بداية حفل المعايدة رفع الحميدي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير المنطقة، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

فيما قدم الحميدي التهنئة لجميع منسوبي الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما قدم الحميدي شكره لجميع العاملين بالأمانة على ما قدموه من جهود ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأثنى الحميدي خلال الحفل على الجهود الجماعية التي بذلت و دورها في نجاح الخطة العملية التي أعدت للاستقبال عيد الفطر المبارك .

داعيا الجميع إلى الاستمرار بالعمل بنفس النهج الذي تميزوا به خلال أدائهم لواجباتهم.