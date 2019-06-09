وزارة_النقل: 127 وظيفة شاغرة للجنسين على المراتب من الرابعة وحتى الثامنة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة النقل عن توفر 127 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة، ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدم لشغلها.

وتضمنت الوظائف مسميات باحث قانوني، مهندس مدني مساعد، مُحلل نظم، محقق قانوني مساعد، باحث تطوير موارد بشرية مساعد، محاسب مساعد، مساعد إداري، مفتش إداري مساعد، مسّاح، أمين وثائق، مراقب طرق، سائق معدات ثقيلة، ومساعده، وغيرها.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول والتقديم عبر نظام “جدارة”، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 13- 10-1440هـ الساعة 7:00 صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 17-10-1440هـ الساعة 12:00 مساءً.