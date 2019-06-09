فيديو صادم.. سيارة مسرعة تدهس “طفلاً” في إشارة مرور بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

وثّق مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة في إحدى المركبات، لحظة دهس طفل أثناء عبوره إشارة مرورية في أحد الطرق بمنطقة الرياض، الثلاثاء الماضي (أول أيام عيد الفطر المبارك).

ويظهر المقطع عبور طفلين الإشارة المرورية لالتقاط شيء من على رصيف منتصف الطريق، وأثناء عودتهما اشتعل الضوء الأخضر وبدأت المركبات في التحرك، لتأتي سيارة مسرعة من الجانب الأيمن وتدهس أحدهما.

وذكر أحد أقارب الطفل أنه خضع لعملية في الرقبة لإيقاف نزيف داخلي، مشيراً إلى أنه ستُجرى له عملية أخرى لعلاج كسر في يده اليسرى.